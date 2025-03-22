В Ростове из-за атаки беспилотника прогремел взрыв в жилой высотке

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону из-за атаки БПЛА произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49/1, сообщил в своем Телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Дона Юрий Слюсарь. По его словам, на место выехали оперативные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

«Произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным погибших нет, пострадали два человека. Информация уточняется», – написал глава региона.

Он добавил, что у двух пострадавших от взрыва беспилотника резаные раны. Потерпевших решено было доставить в ростовскую городскую больницу скорой медпомощи. «Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Медицинская помощь потребовалась еще одной жительнице дома - из-за стресса, медики оказали ей помощь на месте», – пояснил Юрий Слюсарь.

Он сообщил, что по его поручению на место происшествия выехал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

«В городах и районах Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражают вражескую атаку. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районе», – сообщил также врио губернатора в своем канале в Телеграм.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в ночь с 20 на 21 марта над донским регионом силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника.

Владимир Андреев