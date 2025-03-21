Пожар в ангаре на Предпортовой улице тушат по повышенному номеру сложности 1-БИС

Крупный пожар произошел вечером 21 марта в Московском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Предпортовая улица, д. 1А поступил на пульт дежурного в 20:44, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в металлическом ангаре размером 10х20 метров происходит горение по всей площади. Из-за угрозы распространения огня в 21:18 пожару присвоили дополнительный номер сложности 1-БИС.

На данный момент сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС. К ликвидации возгорания привлечено 24 человека личного состава и пять единиц техники.

UPD: В 22:46 произошел отказ от дополнительного номера 1-БИС, ведется работа по номеру 1, пожар локализован.

Ранее «Ъ-СПб» писал об эвакуации 15 человек из-за пожара в здании шашлычной на проспекте Науки.

Андрей Цедрик