Для мониторинга технического состояния Мергасовского дома в Казани установили трещиномеры. Об этом сообщил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мергасовском доме в Казани установили трещиномеры

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Мергасовском доме в Казани установили трещиномеры

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

19 марта 2025 года комитет выдал разрешение лицензированной организации на комплексные научные исследования, включая инженерно-геологические и карстологические изыскания. Планируется бурение двух скважин глубиной 80 и 100 метров для получения более точных данных о состоянии объекта.

По результатам обследований будет разработана программа геотехнического мониторинга конструкций и оснований здания. Для этого создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли специалисты различных ведомств, архитекторы и инженеры. Основная задача группы — изучить состояние объекта и разработать план его сохранения.

15 марта учредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева в своем Telegram-канале сообщила о возможном обрушении Мергасовского дома из-за карстового провала. В тот же день Комитет по охране объектов культурного наследия сообщил, что состояние дома находится под контролем властей

Влас Северин