На ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму выделили 770 млн рублей

Правительство выделило более 770 млн руб. на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму. Деньги направят из резервного фонда, сообщает пресс-служба правительства.

С помощью выделенных денег планируется восстановить берегоукрепительные сооружения на территории санаториев «Россия», «Кацивели», Дворец великого князя Дмитрия Константиновича «Кичкине». Их передали из федеральной собственности в региональную в ноябре 2024 года.

В ноябре 2023 года южные регионы России пострадали от шторма, вызвавшего затопления. В Крыму ущерб инфраструктуре оценивали почти в 68 млрд руб. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в 2025 году Крым получит 10 млрд руб. на восстановление берегоукреплений.

В середине февраля президент Владимир Путин на совещании Совета безопасности призвал подготовиться к «неизбежным» паводкам. Она начались в России на этой неделе. В Башкирии из-за подъема уровня воды в реке Инзер перекрыты автодороги. В Челябинской области из-за аномального потепления паводок начался на две недели раньше, затоплены уже 95 домов.