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Коммерсантъ FM
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На ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму выделили 770 млн рублей

Правительство выделило более 770 млн руб. на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму. Деньги направят из резервного фонда, сообщает пресс-служба правительства.

С помощью выделенных денег планируется восстановить берегоукрепительные сооружения на территории санаториев «Россия», «Кацивели», Дворец великого князя Дмитрия Константиновича «Кичкине». Их передали из федеральной собственности в региональную в ноябре 2024 года.

В ноябре 2023 года южные регионы России пострадали от шторма, вызвавшего затопления. В Крыму ущерб инфраструктуре оценивали почти в 68 млрд руб. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в 2025 году Крым получит 10 млрд руб. на восстановление берегоукреплений.

В середине февраля президент Владимир Путин на совещании Совета безопасности призвал подготовиться к «неизбежным» паводкам. Она начались в России на этой неделе. В Башкирии из-за подъема уровня воды в реке Инзер перекрыты автодороги. В Челябинской области из-за аномального потепления паводок начался на две недели раньше, затоплены уже 95 домов.

Фотогалерея

Первые паводки в российских регионах

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Вышедшая из берегов река Сим в городе Аша, Челябинская область

Вышедшая из берегов река Сим в городе Аша, Челябинская область

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Последствия паводка в Челябинской области

Последствия паводка в Челябинской области

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Эвакуация населения из затопленных районов Челябинской области

Эвакуация населения из затопленных районов Челябинской области

Фото: МЧС России

Подтопленные домохозяйства, Республика Башкортостан

Подтопленные домохозяйства, Республика Башкортостан

Фото: МЧС РФ

Паводки в Башкирии

Паводки в Башкирии

Фото: МЧС России

Вышедшая из берегов река Инзер в Республике Башкортостан

Вышедшая из берегов река Инзер в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

Эвакуация населения из-за паводка в Челябинской области

Эвакуация населения из-за паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей в Челябинской области

Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей в Челябинской области

Фото: МЧС России

Ликвидация последствий паводка в Челябинской области

Ликвидация последствий паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Паводки в Республике Башкортостан

Паводки в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

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Вышедшая из берегов река Сим в городе Аша, Челябинская область

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Последствия паводка в Челябинской области

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Эвакуация населения из затопленных районов Челябинской области

Фото: МЧС России

Подтопленные домохозяйства, Республика Башкортостан

Фото: МЧС РФ

Паводки в Башкирии

Фото: МЧС России

Вышедшая из берегов река Инзер в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

Эвакуация населения из-за паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей в Челябинской области

Фото: МЧС России

Ликвидация последствий паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Паводки в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

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