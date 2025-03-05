Крым получит 10 млрд рублей на восстановление берегоукреплений в 2025 году

Правительство России направит Республике Крым почти 10 млрд руб. в 2025 году на восстановление берегоукрепительных сооружений (БУС), поврежденных штормом в ноябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Необходимо восстановить 41 берегоукрепительное сооружение, пострадавшее от непогоды. Для выполнения всего объема работ необходимо финансирование порядка 43 млрд рублей. В 2025 году на работы выделяется около 10 млрд рублей»,— заявил руководитель республики.

Господин Аксенов подчеркнул, что реставрация и обновление всех БУС должны завершиться в двухлетний срок. Реконструкции подлежат также объекты на территориях, закрепленных за предприятиями малого и среднего бизнеса. В частности, после перерасчетов решено полностью обновить прибрежную полосу в селе Николаевка Симферопольского района протяженностью около 4 км.

Первоначально власти полуострова планировали направить на ремонт БУС в 2025 году 3,2 млрд руб., однако сейчас вице-премьер России Марат Хуснуллин рассматривает документы о выделении увеличенной суммы.

В ноябре 2023 года южные регионы России пострадали от мощного шторма, вызвавшего затопления, нарушения электроснабжения и транспортного сообщения. В Крыму общий ущерб инфраструктуре составил около 68 млрд руб. В 2024 году на восстановление набережных и берегоукреплений уже было выделено 8,3 млрд руб. из федерального бюджета.

Анна Гречко