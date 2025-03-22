Новороссийск почтит память жертв теракта в «Крокус Сити Холл»

Мемориал памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холл» будет установлен 22 марта у Городского дворца культуры Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С 9:00 до 16:00 горожане смогут принести цветы и почтить память погибших.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Исполнители преступления были задержаны на следующий день, 23 марта. Всего в качестве обвиняемых по делу проходят 27 человек. Согласно пресс-релизу СКР, организацией теракта занимались шесть граждан Средней Азии.

Наталья Решетняк