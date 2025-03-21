Главу департамента потребительского рынка Дона освободили от должности

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов освобожден от занимаемой должности, сообщили в пресс-службе донского правительства.

«Это произошло в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», – уточнили в пресс-службе.

Господин Панкратов возглавил департамент потребрынка региона в марте 2022 года. На этом посту он сменил Ирину Теларову, которая возглавляла департамент почти семь лет.

Алексею Панкратову 43 года. В разные годы он работал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, был замом директора департамента потребрынка региона.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на этой неделе кадровые перестановки произошли в областгом правительстве. Так, вчера стало известно, что с 26 марта на посту министра экономического развития Дона будет работать Павел Павлов. Он сменит на этом посту Максима Папушенко, переходящего на работу в федеральные структуры. Кроме того, 19 марта на должность заместителя министра транспорта региона назначен Христофор Ермашов, который ранее работал первым замом главы администрации Таганрога.

Ефим Мартов