Боец белгородского подразделения «Орлан» погиб в Ракитянском районе

В результате атаки беспилотника ВСУ в Ракитянском районе Белгородской области погиб один человек. Боец подразделения «Орлан» скончался от полученных ранений на месте до приезда бригады скорой помощи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Четверо его коллег, находившихся рядом в момент атаки, получили ранения. Один мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ноги, а трое других — минно-взрывные травмы и контузии. Все пострадавшие были доставлены в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи их обещали перевести в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Ранее после обстрела райцентра Красная Яруга погиб еще один боец «Орлана». Структура для взаимодействия с Росгвардией ГУП «Орлан» появилась в конце 2024 года, делился губернатор региона в ходе прямой линии. Ее задачи не разглашались.

Анна Швечикова