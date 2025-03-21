Спасатели эвакуировали 15 человек из здания шашлычной на проспекте Науки

Около трех часов дня 21 марта в здании кафе-шашлычной на проспекте Науки, 38, загорелась кровля на площади 10 кв. м., сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Огонь удалось потушить за 40 минут усилиями трех пожарно-спасательных расчетов. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что подросток поджег центр Госуслуг в Сертолово. Полицейские установили, что мошенники заставили молодого человека пойти на радикальный поступок ради спасения родителей, которым якобы грозило уголовное дело.

Андрей Маркелов