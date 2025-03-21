Журналистка и оператор RT попали под обстрел в Судже

Телеканал RT сообщил о том, что их документалистка Ольга Кирий и оператор Антон Меркушев попали под обстрел в Судже. Это произошло во время эвакуации мирных жителей из города, утверждает RT.

«Ольга и Антон снимают документалку о зачистке Курской области от ВСУ»,— сообщил телеканал.

На видео, которое сняла госпожа Кирий, слышны звуки, похожие на два взрыва. «Нас обстреливают!»,— произнесла сотрудница RT и побежала в укрытие. Позже Ольга Кирий написала в своем Telegram-канале, что она и господин Меркушев целы, и к посту прикрепила фото иконы.

Суджа была занята ВСУ с августа 2024 года. Минобороны сообщило об освобождении российского города 13 марта. После этого власти начали эвакуировать людей из города — на сегодняшний день из Суджанского района вывезли 564 человек. Врио губернатора Александр Хинштейн говорил, что эвакуация проводится в круглосуточном режиме.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «"Ждали, ждали мы своих"».