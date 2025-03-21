Транспортная полиция проверила более 100 иностранцев во время рейда в Петербурге

В Санкт-Петербурге провели рейд на объектах железнодорожного транспорта с целью найти нарушителей миграционного законодательства. Проверке подверглись свыше 100 иностранных граждан, сообщили в транспортной полиции.

К контрольным мероприятиям также присоединились представители Народной добровольной дружины при Калининском районе, ОМОН «Балтика» (на транспорте) и росгвардейцы.

В Санкт-Петербург-Финляндский линейный отдел для установления законного пребывания на территории России доставили 17 человек. У половины из них выявлены нарушения миграционного законодательства, к административной ответственности за нарушения правил пребывания в стране привлекли троих, еще четырех человек — по другим статьям.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам рейда на территории Апраксина двора новые граждане России, не вставшие на воинский учет, получили повестки.

Татьяна Титаева