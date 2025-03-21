В Якутске арестовали журналистку Александрову по делу о призывах к терроризму

Сотрудники управления ФСБ по Якутии задержали журналистку Сашу Александрову. Ее подозревают в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает издание «Вести Якутии» со ссылкой на источники. Журналистка находится под арестом.

Силовики задержали Сашу Александрову вчера, 20 марта. Сегодня, 21 марта, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает якутский журналист Виталий Обедин в своем Telegram-канале.

До 2022 года Саша Александрова работала в нескольких якутских изданиях, в том числе Ykt.ru и SakhaDay. После начала СВО журналистка уехала из РФ и создала собственное медиа ZIMA. В 2024 году она вернулась в Якутию. Последний пост в своем Telegram-канале Саша Александрова опубликовала 19 марта.