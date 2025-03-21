Трамп сообщил о планах обсудить с Си торговые отношения США и КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином торговые отношения и таможенные пошлины. Американский президент подчеркнул, что у него хорошие отношения с китайским лидером, однако торговый дефицит стран оценивается «в триллион долларов».

«Я буду говорить с председателем Си. У меня с ним отличные отношения. У нас будут очень хорошие отношения, но у нас дефицит в триллион долларов с председателем Си из-за Байдена, и даже более того»»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме. На вопрос о возможной отмене введенных против импорта китайских товаров пошлин он ответил: «Мы можем это обсудить».

17 марта Дональд Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США в ближайшем будущем. По данным газеты The Wall Street Journal, лидеры могут встретиться в июне. Стремление наладить взаимотношения стран наблюдается на фоне введения Дональдом Трампом суммарно 20-процентных пошлин на китайские товары, которые добавляются к 25-процентным пошлинам, установленным на импорт из КНР во время его первого президентского срока. Меры будут действовать со 2 апреля.

В ответ с 10 марта Китай ввел дополнительные пошлины в размере 10-15% на определенные виды импорта из США, включая некоторые виды мяса, зерновых, хлопок, фрукты, овощи и молочные продукты. МИД КНР обещал продолжать подобные шаги, если США развяжут полномасштабную торговую войну.

Подробнее — в материале «Ъ» «Америка и Китай найдут время и место».

Лусине Баласян