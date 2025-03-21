Единовременную выплату в Ленобласти в размере 15 тыс. рублей получат участники ВОВ

В год 80-летия Победы власти Ленобласти добавят единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам и несовершеннолетним узникам концлагерей.

Об этом в своем Telegram-канале 21 марта заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По 10 тыс. рублей выплатят вдовам ветеранов и детям войны. В меры поддержки участников ВОВ также добавили ремонт квартир. Субсидия на эти цели составит 200 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 2025 году традиционную акцию «Бессмертный полк» ко Дню Победы в Петербурге намерены вернуть в очном формате.

Андрей Маркелов