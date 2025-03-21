Медианная стоимость долгосрочной аренды в Петербурге снизилась на 5% за месяц

В марте текущего года медианная ставка долгосрочной аренды квартир в Петербурге составила около 41 000 рублей. Это на 5% ниже, чем в феврале и на 11,3% меньше показателя конца 2024 года. Такими цифрами с «Ъ-СПб» 21 марта поделились аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным экспертов рынка, к снижению стоимости аренды привел рост числа сдаваемых наиболее бюджетных вариантов жилья в первые месяцы 2025 года и одновременно сокращение высокобюджетных вариантов для долгосрочной аренды.

Снижение медианной ставки от 0,2% до 5,4% в течение месяца отмечено в десяти районах Петербурга. Наиболее значительно цена долгосрочной аренды относительно февраля уменьшилась в Адмиралтейском районе (-5,4% за месяц, до 53 тыс. руб.), Приморском (-3,9%, до 48 тыс. руб.), Пушкинском (-3,1%, до 35 000 руб.), Василеостровском (-3%, до 56 тыс. руб.) и Красносельском (-2,8%, до 31 тыс. руб.).

Небольшое снижение в течение трех месяцев отмечается в Калининском (-3,9% за квартал, до 37 тыс. руб.), Фрунзенском (-2,6%, до 41 тыс. руб.), Красногвардейском (-2,3%, до 42 тыс. руб.), Приморском (-2,2%, до 48 тыс. руб.) и Кировском (-2,1%, до 35 тыс. руб.) районах. В Московском же районе медианная ставка продемонстрировала стагнацию — показатель практически не изменился (-0,1% за квартал, до 46 тыс. рублей).

В то же время в отдельных районах наблюдается рост ставок в течение трех месяцев. Медианная стоимость долгосрочной аренды за квартал выросла в Пушкинском районе (+15,5%, до 35 тыс. руб.), Центральном (+3,1%, до 84 тыс. руб.) и в Петроградском районе (+1,6% за квартал, до 122 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге доходность жилой недвижимости от сдачи в аренду составляет 5,5%. Окупаемость квартиры оказалась на уровне 18,1 года.

Андрей Цедрик