Окупаемость квартиры в Петербурге под сдачу в аренду превысила 18 лет

В Санкт-Петербурге доходность жилой недвижимости от сдачи в аренду составляет 5,5%. Окупаемость оказалась на уровне 18,1 года, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на «Мир квартир».

Речь идет о квартирах площадью до 32 кв. м. В Москве их доходность оказалась чуть меньше — 5,3% при окупаемости в 19 лет. В Московской области уже 6,5%, окупаемость — 15,4 года.

Самым выгодным оказалось жилье в Махачкале (14,2%) и Грозном (12,8%). Покупка квартиры окупится в течение семи лет и 7,8 года соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что доля ипотеки при покупке жилья в новостройках Петербурга за месяц выросла до 42%.

Татьяна Титаева