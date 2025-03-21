Вуз больше не в приоритете

Удмуртский государственный университет (УдГУ) выбыл из числа участников федеральной программы «Приоритет 2030», финансирующей наиболее прогрессивные научно-технологические вузы России. За последние три года учебное заведение получило по ней более 500 млн руб. При этом УдГУ сохранил за собой статус кандидата и может претендовать на возвращение в программу в 2025 году. Эксперты считают, что программа не учитывает региональную кадровую специфику, а выход из нее не отразится на привлечении абитуриентов, так как молодежь ориентирована, прежде всего, на столичные вузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

Удмуртский государственный университет (УдГУ) не прошел отбор в число участников нового этапа федеральной программы поддержки вузов «Приоритет 2030». По итогам конкурса университет был включен в проект только в качестве кандидата. Целью программы является формирование 100 университетов страны как центров научно-технологического и социально-экономического развития.

«Университету присвоен статус кандидата, предполагающий реализацию программы развития за счет собственных и привлеченных средств индустриальных партнеров и софинансирования, а также право претендовать на получение гранта программы “Приоритет-2030” по итогам работы в 2025 году»,— сообщили в администрации вуза.

На сайте УдГУ отмечается, что предыдущий опыт участия в проекте не учитывался при вынесении решения. Напомним, что за время участия в «Приоритете-2030» в 2021-2024 гг. УдГУ привлек свыше 500 млн руб. бюджетного финансирования на укрепление материально-технической базы и освоение около 30 новых научных и образовательных направлений.

«В области развития аддитивных технологий ключевым продуктовым результатом 2024 года (в рамках программы "Приоритет 2030".— "Ъ-Удмуртия") является создание нового программного модуля "Технологические карты" для комплекса программного обеспечения моделирования физических процессов лазерных аддитивных технологий "Виртуальный 3D-принтер"»,— отметила ректор УдГУ Галина Мерзлякова во время отчета в Минобрнауки о реализации программы в марте 2025 года.

Всего в новом этапе программы участие приняли 142 вуза из 56 регионов России. Как выяснил “Ъ”, в 2025 году финансирование в рамках проекта составит 30,5 млрд руб., которое распределят между 119 вузами. В частности, 11 образовательных учреждений получат по 1 млрд руб. Оставшиеся 23 вуза продолжат участие в программе в статусе кандидата.

Участников в этом году отбирали по обновленным правилам: кандидаты должны были представить стратегические проекты, направленные «на достижение технологического лидерства как одной из национальных целей развития России». УдГУ представило два проекты, они не прошли конкурс. Отбор не включал оценку результатов работы вуза в 2021-2024 гг.

На сайте оператора программы, ФГАНУ «Социоцентр», указано 10 целевых показателей, по которым определяется фокус вуза на технологическое лидерство. Среди них доля внутренних затрат на исследования и разработки, доля доходов из внебюджетных источников и удельный вес молодых ученых.

Из концепции кадровой политики вуза на последние пять лет следует, что в 2020 году удельный вес численности молодых ученых до 30 лет без ученой степени составлял 3,9%, кандидатов наук до 35 лет — 3%, докторов наук до 40 лет — 0,3%. Показатели планировалось нарастить в течение пяти лет до 6, 6,5 и 3,2% соответственно. По данным внутреннего исследования УдГУ от 2021 года, средний возраст преподавателей составляет 46,5 года. Более свежих данных найти не удалось. Руководство вуза и собеседники «Ъ-Удмуртия», знакомые с ситуацией, отказались от комментариев.

Доктор исторических наук Вадим Долгов отмечает, что грант — это не только деньги и программа развития, но и «жесткие рамки, которые ставит грантодатель». По мнению ученого, предписываемые требования не всегда учитывают региональную специфику.

«Надеюсь, что переход вуза из действительных участников в ранг кандидатов программы “Приоритет 2030” позволит более гибко реализовывать госзадание. Внести коррективы в программу кадровой политики (смягчить требования к "омоложению"), расти, быть может, медленнее, но увереннее, с опорой на собственные научные, творческие и производственные силы»,– подчеркнул профессор Долгов.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов отмечает, что конкуренция между вузами в формате участия в различных грантовых конкурсов способствует мотивации к их развитию.

По словам эксперта, ИжГТУ также подавал заявку на первом этапе отбора в 2021 году, но не прошел по базовым требованиям. УдГУ это удалось, в том числе и потому, что организаторы программы старались максимально широко представить регионы: «хотя бы по одному вузу от каждого». На взгляд эксперта, участие в «Приоритет 2030» помогло укрепить позиции университета.

«Пример УдГУ показал, что важно не просто попасть в программу, но и удержаться. Требований много — остепененность преподавательского состава, удельный вес молодых преподавателей, количество договоров с предприятиями. И все это должно идти по нарастающей, поскольку надо показать, что федеральное финансирование идет не впустую»,– сказал господин Галиахметов.

Он также отметил, что существует определенное ранжирование вузов — федеральные, исследовательские и опорные учебные заведения. С исключением УдГУ из числа участников программы «Приоритет 2030» как исследовательского, «ни один из вузов республики не входит в указанные перечни».

Директор Института социальных инноваций и трансфера технологий, ex-директор стартап-центра СамГМУ Алексей Макеев отмечает, что изменение статуса УдГУ в федеральной программе не должно оказать существенного влияния на привлечение частных инвестиций.

«По моим оценкам, для бизнеса в первую очередь интересны инвестиции в востребованные на рынке продукты для масштабирования и мультипликации выручки. Есть узконаправленные прикладные разработки, которые бизнес для решения своих задач может заказывать в вузах и их исследовательских командах — участие или неучастие в федеральном проекте на них не повлияет. Бизнес и так не очень охотно вкладывается в фундаментальные исследования, так что и тут существенных изменений, на мой взгляд, не предвидится»,— отмечает господин Макеев.

Старший методист ГБУ ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга» Анна Самоделкина считает, что исключение вуза из программы также не повлияет на интересе поступающих к обучению в вузе.

«Потенциальные абитуриенты первоначально смотрят на столичные вузы не столько из-за репутации региональных, сколько из-за широкого спектра возможностей для успешного трудоустройства»,— сказала госпожа Самоделкина.

По мнению эксперта, уменьшить отток абитуриентов в столичные вузы помогла бы демонстрация местными предприятиями и компаниями активной заинтересованности в выпускниках региональных учебных заведений.

Дмитрий Горбунов