УдГУ не смог пройти новый конкурсный отбор программы «Приоритет-2030»

Проекты Удмуртского государственного университета (УдГУ) не смогли пройти новый конкурс программы «Приоритет-2030» после изменения ее целей, показателей эффективности и механизмов финансирования, сообщает пресс-служба вуза. Работы оценивал совет под руководством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

«УдГУ принял участие в новой волне конкурса, разработал и представил на рассмотрение совета два технологических проекта. Проекты вуза и еще 21 участника не получили финансирования из федерального бюджета»,— указано в сообщении. В УдГУ отметили, что механизм конкурсного отбора не включал оценку результатов работы 2021-2024 гг. Всего в «Приоритет-2030» попали 100 вузов.

При этом УдГУ присвоили статус кандидата на участие в программе. Предполагается, что вуз будет реализовывать программу за счет собственных средств и софинансирования. Статус позволяет университету претендовать на получение гранта «Приоритета-2030» по итогам года.

УдГУ привлек за время участие в «Приоритете-2030» в 2021-2024 гг. свыше 500 млн руб. бюджетного финансирования на укрепление материально-технической базы и освоение около 30 новых научных и образовательных направлений. Как писал «Ъ-Удмуртия», в 2025 году Минобрнауки выделит вузам-участникам программы свыше 30 млрд руб.