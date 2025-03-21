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В центре Ростова обрушилась подпорная стена

В Ростове по ул. Красноармейская, 3 обрушилась часть подпорной стены. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

На месте проводятся работы по устранению последствий обрушения. Отключена электроэнергия, срезана часть ограждения. После переноса кабеля электроэнергии поисково-спасательная служба разберет обрушенную часть стены, подрядная организация ООО «МСЮ» вывезет обломки.

Мария Иванова

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