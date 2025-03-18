За неделю в Краснодарском крае выявили 96 случаев COVID-19

В Краснодарском крае за период с 10 по 16 марта зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом. Заболевание диагностировали у 56 женщин и 40 мужчин, включая 11 несовершеннолетних. Возраст инфицированных варьируется от одного месяца до 90 лет, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Лидером по числу заболевших стал Краснодар, где выявлено более 30 инфицированных. В Тимашевском и Усть-Лабинском районах зафиксировано по восемь случаев, в Абинском районе — шесть. В Кавказском районе выявили четыре ковид-пациента.

В Новороссийске, Мостовском и Тихорецком районах, а также в Приморско-Ахтарском округе выявлено по три случая заражения. По два инфицированных обнаружено в Геленджике, Сочи, Белоглинском, Динском, Новопокровском, Северском, Успенском районах и Туапсинском округе.

По одному случаю зарегистрировано в Анапе, Армавире, Выселковском, Ейском, Курганинском, Лабинском, Отрадненском и Павловском районах, а также в Ленинградском муниципальном округе.

За отчетный период госпитализировано 26 человек, выздоровело 102 пациента. Зафиксирован один летальный исход.

Анна Гречко