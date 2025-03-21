Путин выразил озабоченность возобновлением боевых действий в секторе Газа

Президент России Владимир Путин выразил «озабоченность» в связи с возобновлением боевой активности в секторе Газа. Об этом заявили в пресс-службе Кремля после того, как российский лидер провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Khaled / Reuters Фото: Hatem Khaled / Reuters

«Выражена озабоченность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа, подчеркнута готовность обеих стран содействовать деэскалации напряженности и долгосрочной нормализации в регионе»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

20 марта израильская армия сообщила о расширении наземной операции в секторе Газа. 17 марта Израиль возобновил военные действия в секторе Газа после двух месяцев перемирия с палестинским движением «Хамас». Целью ударов израильские власти назвали командиров «Хамаса». Сегодня, 21 марта, израильские СМИ сообщили о распоряжении министра обороны Израиля Исраэля Каца захватить дополнительные районы в Газе в том случае, если палестинское движение «Хамас» не освободит удерживаемых им израильских заложников.

Подробности — в материале «Армия Израиля спустилась на землю».

Анастасия Домбицкая