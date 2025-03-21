Израиль приказал захватить районы в Газе, если «Хамас» не освободит заложников

Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля захватить дополнительные районы в Газе в том случае, если палестинское движение «Хамас» не освободит удерживаемых им израильских заложников. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление главы оборонного ведомства Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

«Я дал указание Армии обороны Израиля захватить дополнительные районы, эвакуировать население и расширить зону безопасности вокруг Газы для защиты израильских общин и солдат Армии обороны Израиля путем постоянного удержания этого района Израилем, если террористическая организация "Хамас" продолжит отказываться освобождать заложников»,— приводит The Times of Israel заявление Исраэля Каца.

«До тех пор пока "Хамас" будет отказываться (освобождать заложников.— "Ъ"), он будет терять все больше и больше земель, которые будут присоединяться к Израилю»,— добавил господин Кац. По его словам, Израиль намерен усилить военную активность против «Хамаса», в том числе «путем расширения наземных операций, до тех пор пока заложники не будут освобождены, а "Хамас" не потерпит поражение».

Глава Минобороны пригрозил использовать «все военное и гражданское давление, включая эвакуацию населения Газы на юг и реализацию плана добровольной миграции президента США (Дональда.— "Ъ") Трампа для жителей Газы».

20 марта израильская армия сообщила о расширении наземной операции в секторе Газа. 17 марта Израиль возобновил военные действия в секторе Газа после двух месяцев перемирия с палестинским движением «Хамас». Целью ударов израильские власти назвали командиров «Хамаса».

Подробнее — в материале «Ъ» «Армия Израиля спустилась на землю».

Анастасия Домбицкая