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Коммерсантъ FM
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Ушаков рассказал о встрече с Путиным перед назначением Лаврова главой МИДа

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, как охарактеризовал Владимиру Путину главу МИДа Сергея Лаврова перед его назначением на пост в 2004 году. По его словам, разговор с главой государства был предельно искренним.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«А как вот вы можете оценить Сергея Викторовича?» — спросил президент Юрия Ушакова. «Я откровенно сказал, что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате, и в загранучреждениях, он (Сергей Лавров.— "Ъ") самый талантливый, способный и самый яркий»,— сказал господин Ушаков в интервью телеканалу «Звезда». Он уточнил, что очень хорошо запомнил ту беседу.

Тогда Юрий Ушаков был послом РФ в США, а Сергей Лавров — постпредом страны в ООН. Позднее в том же году господин Путин назначил господина Лаврова министром иностранных дел. Сегодня, 21 марта, господину Лаврову исполняется 75 лет. Глава государства удостоил министра ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

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