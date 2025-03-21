В Черноземье в 2024 году аграриям выдали 652,8 млн рублей страховых выплат

В 2024 году аграрии Черноземья получили около 652,8 млн руб. страховых выплат. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в Центробанке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области сельхозпроизводителям направили 34,4 млн руб. по страховым случаям. В соседней Воронежской области предприятиям из сферы АПК выплатили 202,4 млн руб. по страховкам.

В Курской области аграриям было выдано 150,2 млн руб. страховых выплат. В Липецкой области сельхозпроизводители получили 50,3 млн руб. Аграриям Орловской области направили 28,9 млн руб. выплат по страховым случаям.

Сегодня стало известно, что тамбовские аграрии за год получили 159 млн руб. страховых выплат — в 16,7 раз больше, чем годом ранее. В Центробанке считают, что рост показателя связан с увеличением числа страховых случаев. В стране действуют особые меры поддержки агрострахования, которые за счет погектарной субсидии защищают от финансовых потерь «небольших» сельхозпроизводителей.

Об ущербе АПК макрорегиона от заморозков в мае 2024 года — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов