Тамбовские аграрии за год получили 159 млн страховых выплат

По итогам 2024 года аграрии Тамбовской области получили порядка 159 млн руб. страховых выплат, что в 16,7 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рост показателя в ЦБ связывают увеличением числа страховых случаев. Отмечается, что в регионе действуют особые меры поддержки агрострахования, которые за счет погектарной субсидии защищают от финпотерь «небольших» сельхозпроизводителей.

В целом за год объем страховых выплат в Тамбовской области увеличился почти в два раза. На 7% выросло количество заключенных договоров: в 2024-м в регионе оформили почти 665 тыс. страховок на 7 млрд руб. в совокупности. Большая часть из них пришлась на сегмент ОСАГО (48,3%). По сравнению с 2023-м количество таких договоров увеличилось на 3,5%. Эксперты связывают это ростом продаж новых автомобилей.

Как тамбовские аграрии получали выплаты за гибель посевов из-за заморозков в мае 2024 года — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова