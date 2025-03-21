В Родионово-Несветайском районе на сельхозучастке выявили незаконную свалку ТБО
На участке земли сельскохозяйственного назначения в Родионово-Несветайском районе выявлен факт захламления строительным и бытовым мусором. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным ведомства, общая площадь захламления составляет почти 4 тыс. кв. м. Отмечается, что участок находится в общей долевой собственности двух физических лиц. По информации Россельхознадзора, владельцы не выполняют обязательные мероприятия по защите земель и охране почвы от зарастания сорняками и кустарниками.
В адрес собственников сельхозугодий направлено предостережение о недопустимости дальнейших нарушений, им предложено принять меры по ликвидации очагов захламления.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области на участке в Бокоском районе выявлено зарастание 1,7 га сельскохозяйственных земель сорной и древесно-кустарниковой растительностью.