На Дону собственник сельхозземель допустил зарастание более 1 га сорняками

В Ростовской области на участке в Бокоском районе выявлено зарастание 1,7 га сельскохозяйственных земель сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Проверка показала, что на площади 1,7 га отсутствует сельскохозяйственная деятельность. Также владелец не выполняет обязательных мероприятий по защите земель и охране почв от зарастания сорняками и кустарниками, что ухудшает состояние земель.

Уточняется, что в адрес собственника сельхозугодий будет направлено предостережение о недопустимости дальнейших нарушений.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области по решению суда более 100 га земель сельскохозяйственного назначения были изъяты из незаконного пользования после проверки прокуратуры Пролетарского района.

Снежана Стодольская