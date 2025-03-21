Набиуллина перечислила факторы снижения инфляции

Перераспределение бюджетных расходов и их ускоренное финансирование может позитивно повлиять на замедление инфляции в России, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, как дезинфляционный фактор имеет место и возвращение в страну иностранных брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В краткосрочной перспективе смещение бюджетных расходов, их ускоренное финансирование может внести положительный вклад в инфляцию»,— отметила госпожа Набиуллина, отвечая на вопрос «Ъ» в ходе пресс-конференции.

Она уточнила, что улучшение условий внешнего рынка пока рассматривается ЦБ как гипотетическая возможность, а не реальный способ борьбы с инфляцией. Глава регулятора напомнила, что прогнозы российской экономики пока можно делать исходя из санкционного давления на РФ.

В ходе пресс-конференции госпожа Набиуллина обратила внимание и на то, что в этом месяце инфляционные ожидания населения опустились до 12,9% — это минимальное значение с сентября прошлого года. При этом они остаются повышенными, а базовый показатель инфляции приближен к 10%.

По итогам сегодняшнего заседания ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. В регуляторе подчеркнули: если динамика дезинфляции не обеспечит достижения цели, будет рассмотрен вариант повышения показателя.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ сохранил ставку».