Липецкий производитель шин Yokohama нарастил выручку и прибыль в 2024 году

По итогам 2024 года завод японской Yokohama в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» (ООО «Йокохама Р.П.З») получил чистую прибыль в 380 млн руб. Это на 73,5% больше, чем в 2023-м (219 млн руб.), следует из базы данных Rusprofile. Выручка предприятия за год выросла с 4,5 до 5 млрд руб.

Себестоимость продаж липецкой Yokohama увеличилась с 3,9 до 4,5 млрд руб. (+15%). Прибыль от продаж сократилась с 334,1 до 195,5 млн руб. (-41,5%).

Дебиторскую задолженность компания нарастила с 809 до 952 млн руб. (разница в 1,2 раза), кредиторскую — сократила на 9%: с 535 до 486 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Йокохама Р.П.З» было зарегистрировано на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» в 2008 году. Основной вид деятельности — производство резиновых шин, покрышек и камер, а также восстановление резиновых шин и покрышек. Уставный капитал — 5,7 млрд руб. 100% компании принадлежит японской Yokohama Rubber Company, президентом которой является Масатака Ямаиси.

На Старооскольском заводе электромонтажных изделий в Белгородской области в прошлом году также выросли выручка и чистая прибыль.

Юрий Голубь