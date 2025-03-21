На Старооскольском заводе электромонтажных изделий выросли выручка и прибыль

По итогам 2024 года выручка ОАО «Старооскольский завод электромонтажных изделий» (СОЭМИ; Белгородская область) выросла на 35,6% с 755 млн до 1,02 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 71%: с 50,8 до 86,9 млн руб. Информация об этом появилась в базе данных Rusprofile.ru.

Себестоимость продаж поднялась на 28,5% с 501 до 643,9 млн руб., а прибыль от продаж — почти вдвое (с 74,8 до 143,9 млн руб.). Также компания нарастила дебиторскую (на 51,9% с 128,6 до 195,3 млн руб.) и кредиторскую (на 25,6% с 103,3 до 129,7 млн руб.) задолженность.

СОЭМИ основан в 1980 году. По данным Rusprofile.ru, юрлицо компании зарегистрировано в 2002 году. Основной вид деятельности ОАО — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал и актуальный состав акционеров не раскрываются. В 2021 году основной акционер Борис Коваленко увеличивал свой пакет акций СОЭМИ с 64,21% до 96,97%, еще 2,9% было у экс-гендиректора Александра Емельяненко. С октября 2020 года генеральным директором компании является Николай Диденко.

Напомним, в прошлом году СОЭМИ также продемонстрировал рост финансовых показателей.

Ульяна Ларионова