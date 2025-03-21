Подросток поджег центр госуслуг в Сертолово после звонка мошенников

Около половины седьмого вечера 20 марта загорелся центр государственных услуг, расположенный в доме 1 по Любимой улице в городе Сертолово, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный молодой человек вошел в помещение центра, облил скамейку горючим веществом и поджег.

Пожар был оперативно потушен, площадь возгорания составила 7 кв. м. Поджигателя задержали на месте происшествия и доставили в отдел. Им оказался 15-летний ученик восьмого класса одной из городских школ.

Правоохранители установили, что подростка убедили пойти на преступление мошенники, которые в период с 13 по 20 марта неоднократно ему звонили и убеждали, что в отношении его родителей возбудили уголовное дело за совершение преступления государственной важности.

Чтобы спасти отца и мать подростку нужно было поджечь центр госуслуг. Для этого он купил бензин на АЗС и совершил противоправное деяние. В настоящее время устанавливаются другие детали происшествия.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржец получил 12 лет лишения свободы за теракт на станции Пустынька. Он поджег батарейный шкаф по заданию кураторов.