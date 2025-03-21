Правительство возместит Курской области расходы на размещение людей в ПВР

Правительство РФ выделит властям Курской области 343 млн руб. в качестве возмещения расходов на организацию пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуированных из приграничья. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте правовых актов.

МЧС сообщало, что в Курской области действуют 88 ПВР, но задействованы только 67 из них. По данным на 19 марта, всего в ПВР находится 6,5 тыс. человек.

С 12 марта также продолжается эвакуация мирных жителей из Суджанского района, находившегося под оккупацией с августа 2024 года. По последним данным, из освобожденных населенных пунктов вывезено 508 человек, в том числе 16 детей. Кого-то из эвакуированных забирают родственники, остальных размещают в ПВР.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «"Ждали, ждали мы своих"».

Полина Мотызлевская