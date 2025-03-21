Колумбийскому наемнику заочно вынесли приговор за службу в ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 33-летнего колумбийца Луиса Альберто Серона Кабесаса. Его признали виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ), сообщила Генпрокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @luisalberto.cabezasceron Фото: @luisalberto.cabezasceron

Суд установил, что осужденный в период с августа 2023 по январь 2025 года прибыл на Украину и вступил в подразделение Интернационального легиона вооруженных сил Украины (ВСУ). В Тернопольском областном территориальном центре комплектования он указал в биографии, что с 2010 по 2012 год служил в армии Колумбии в должности стрелка.

На одной из тренировочных баз наемника обучили ведению боя, а также обеспечили военным обмундированием. После этого колумбиец стал участвовать в боевых действиях против российской армии. За это он получил более 1,6 млн руб.

18 марта за наемничество заочно приговорили британского наемника Кристофера Гаррета. По данным следствия, он ранее состоял в нацбатальоне «Азов» (организация признана террористической в РФ и запрещена), а в феврале 2022 года вступил в Интернациональный легион ВСУ. В начале марта суд на 19 лет посадил британца Джеймса Скотта Риса Андресона, атаковавшего Курскую область в ноябре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не ходил бы ты, Джеймс, во солдаты».

Никита Черненко