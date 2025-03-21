Победа и признание: четыре проекта ФД «Неометрия» получили награды на всероссийском конкурсе ТОП ЖК–2025

Жилые комплексы «Облака» и «Флора», гостиничный комплекс «Нескучный сад» и клубный квартал «1799» федерального девелопера «Неометрия» вошли в число лидеров всероссийского конкурса новостроек ТОП ЖК–2025. Победителей и призеров объявили в Москве в рамках Российской строительной недели.

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Жилой комплекс «Облака» в Новороссийске стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье, доступное жилье». До от него здесь можно доехать за пять минут на машине. Внутреннее пространство комплекса включает активити-парк для детей разных возрастных групп. Для малышей организована площадка с мини-городом, а для подростков – активные зоны с батутами, полоса препятствий и зиплайн. Кроме того, в комплексе есть воркаут-зона, локации для занятия йогой и командными видами спорта, беговая дорожка и юнити-сады, а также уютные уголки для отдыха, включая беседки с воздушным дизайном.

Клубный квартал «1799» в Ростове-на-Дону занял третье место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области». Этот проект на территории 2,5 га включает четыре 10-этажных жилых дома, коммерческие помещения и просторный двор-сад площадью более 1 га. Концепция комплекса базируется на философии Cittaslow (в переводе с итальянского языка – «медленный город»), ориентированной на улучшение качества жизни, сохранение культурного наследия и создание максимального комфорта для жителей.

Гостиничный комплекс «Нескучный сад» в Сочи также стал призером конкурса ТОП ЖК–2025, заняв третье место в номинации «Лучший комплекс-новостройка в Причерноморье». «Нескучный сад» является уникальным гостиничным комплексом уровня 5 звезд и обладает исключительными сервисами и развитой инфраструктурой (рестораны, СПА, бассейны, детские центры), а также отделкой премиум-класса «под ключ» и авторскими интерьерами с меблировкой, оснащением техникой, текстилем и аксессуарами. Только здесь можно наслаждаться панорамой горных вершин и водной глади, вдыхая целебный морской воздух.

Номера гостиничного комплекса производят wow-эффект с первого взгляда: здесь предусмотрены смарт-зеркала, которые обеспечивают не только подсветку, но и позволяют одновременно проверять электронную почту, социальные сети, новости, прогнозы погоды и многое другое. А двери имеют покрытие, которое само восстанавливается после царапин.

ЖК «Флора», который федеральный девелопер «Неометрия» возводит в Сочи, стал финалистом в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье, доступное жилье». Проект реализуется в рамках комплексного развития территории в микрорайоне Кудепста. Это одна из самых экологически чистых локаций Сочи. Рядом с комплексом находятся Сочинский национальный парк с плантацией пробкового дерева и Тисо-самшитовой рощей – объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проектом предусмотрено семь 12-этажных домов, шесть из которых уже сданы. Окончание строительства седьмого дома запланировано на четвертый квартал 2025 года. В жилом комплексе представлены разнообразные варианты планировок площадью от 20 до 71 кв. м. Есть квартиры с большими лоджиями, которые можно использовать как рабочие кабинеты. Также здесь предусмотрены квартиры с просторными кухнями-гостиными и удобными нишами для гардеробных. На 12-м этаже расположены квартиры повышенной комфортности с панорамными видами на море, горы и набережную.

«В своих проектах мы ориентируемся на гармоничное сочетание высокого уровня сервиса и инновационных решений, создавая полноценные городские пространства, которые имеют самостоятельную экосистему. Мы предлагаем жителям не только комфортные дома, но и разнообразную инфраструктуру, которая способствует повышению качества жизни. Проекты «Неометрии» продуманы до мельчайших деталей, от внутреннего устройства помещений до решений по благоустройству территорий», – комментирует PR-директор федерального девелопера «Неометрия» Елена Плеханова.

Премия ТОП ЖК определяет не только лучшие жилые комплексы в каждом из регионов страны, но и в целом в России. Конкурс проводится по 134 номинациям, в 2025 году в нем приняли участие 1 036 проектов от более чем 600 застройщиков со всей страны.

Застройщик: ООО СЗ “РАФСТРОЙ”, ООО СЗ “БЕЛЫЕ РОСЫ”, ООО СЗ “Зелёная горка”, ООО СЗ "Пушкинская дом №1". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

https://neometria.ru/