Предлагаемая водителям такси в Удмуртии зарплата выросла за год на четверть

Средняя предлагаемая зарплата таксистов в Удмуртии увеличилась на 23% за год и составила 137,6 тыс. руб. по итогам года, следует из исследованиям hh. ru. Всего в республике за указанный период было опубликовано около 170 вакансий. Сейчас уровень конкуренции на рынке труда для водителей такси в Удмуртии остается умеренным: на одну вакансию приходится 6,4 резюме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, за год также значительно увеличилась средняя предлагаемая зарплата автокурьерам в региона: показатель увеличился на 68% и составил этой зимой 134,1 тыс. руб. Значительный рост зарплатных предложений связали с возможностью обслуживать удаленные районы и пригороды крупных городов.