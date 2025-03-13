Предлагаемая автокурьерам зарплата в Удмуртии превысила зимой 130 тысяч рублей

Средняя предлагаемая зарплата автокурьерам в Удмуртии увеличилась на 68% и составила этой зимой 134,1 тыс. руб. По данным сервиса «Avito Работа», на автодоставщиков пришлось 46% вакансий от общего числа в отрасли. Значительный рост зарплатных предложений связывают с возможностью обслуживать удаленные районы и пригороды крупных городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Курьерам на самокатах предлагали этой зимой в два раза меньше в сравнении с автодоставщиками — 63,7 тыс. руб. в среднем. За год показатель увеличился на 23%. Эксперты сервиса отмечают востребованность курьеров на СИМ (средство индивидуальной мобильности) в крупных городах Удмуртии, где требуется быстрая доставка «в условиях загруженных улиц». На них пришлась доля 13% рынка доставки.

Предлагаемые зарплаты пешим курьерам и доставщикам на велосипедах находились этой зимой в среднем диапазоне 54,3-55,6 тыс. руб. На такие вакансии пришлись доли в 20% и 14% рынка доставки соответственно.

Отмечается, что во многом зарплатные предложения зависят от количества заказов, длительности смен, условий работы и от региона.