Дорогу Петербург – Всеволожск отремонтируют в 2025 году

Власти Ленобласти запланировали отремонтировать более 20 км региональных дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Особое внимание обратят на участок трассы Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск протяженностью 21 км, участок дороги Анташи – Ропша – Красное село протяженностью 12 км, а также участок дороги от федеральной трассы «Скандинавия» до населенного пункта Поляны.

Продолжится ремонт дорожного полотна между поселками Сосново и Запорожское под Приозерском, а также участка в районе поселка Возрождение под Выборгом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два моста через Фонтанку и две набережные в центре Петербурга отремонтируют за 10 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Мостотрест».

Андрей Маркелов