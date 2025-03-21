Дорогу Петербург – Всеволожск отремонтируют в 2025 году
Власти Ленобласти запланировали отремонтировать более 20 км региональных дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Особое внимание обратят на участок трассы Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск протяженностью 21 км, участок дороги Анташи – Ропша – Красное село протяженностью 12 км, а также участок дороги от федеральной трассы «Скандинавия» до населенного пункта Поляны.
Продолжится ремонт дорожного полотна между поселками Сосново и Запорожское под Приозерском, а также участка в районе поселка Возрождение под Выборгом.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два моста через Фонтанку и две набережные в центре Петербурга отремонтируют за 10 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Мостотрест».