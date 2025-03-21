Под Тольятти коммерсанта наказали за продажу сим-карт без заключения договоров

В Ставропольском районе коммерческий представитель одного из сотовых операторов осуществлял продажу сим-карт без заключения договоров. Он не требовал удостоверяющих личность документов, сообщили в районной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ «Неисполнение установленных законодательством требований к заключению договоров об оказании услуг связи».

В итоге управлением Роскомнадзора по Самарской области коммерсант был признан виновным, ему назначили штраф в размере 30 тыс. руб.

Алексей Алексеев