Под Тольятти коммерсанта наказали за продажу сим-карт без заключения договоров
В Ставропольском районе коммерческий представитель одного из сотовых операторов осуществлял продажу сим-карт без заключения договоров. Он не требовал удостоверяющих личность документов, сообщили в районной прокуратуре.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ «Неисполнение установленных законодательством требований к заключению договоров об оказании услуг связи».
В итоге управлением Роскомнадзора по Самарской области коммерсант был признан виновным, ему назначили штраф в размере 30 тыс. руб.