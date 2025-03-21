Знаменский район оспорил отказ в иске к нацпарку «Орловское полесье»

19-й арбитражный суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу администрации Знаменского района Орловской области на решение регионального арбитражного суда региона, который в феврале отказал муниципальным властям в удовлетворении требований к национальному парку «Орловское полесье» и Министерству природных ресурсов и экологии России. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Администрация просит признать регистрационной ошибкой включение в нацпарк населенных пунктов — как прилегающих к лесному массиву, так и удаленных от него на несколько километров: села Мымрино, деревень Низино, Зуевка, Сорокино, Ракитная, Вязовая, Коробецкое, Малая Михайловка, Большая Михайловка и Шкова.

По мнению истца, при образовании и постановке на кадастровый учет территории «Орловского полесья» земли населенных пунктов подлежали исключению из нее. Первая инстанция сочла факт ошибки недоказанным.

Подробнее о разбирательстве — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь