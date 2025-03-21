Дональд Трамп приказал активизировать добычу критически важных минералов в США

20 марта президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении внутреннего производства критически важных полезных ископаемых, включая уран, медь, калий, золото. Указ обязывает федеральные ведомства составить списки крупных и важных проектов, по которым добыча еще не началась либо идет недостаточно активно, и передать их в Национальный совет по энергетическому доминированию (NEDC).

После этого глава NEDC Даг Бёргам изучит эти списки и выделит из них наиболее приоритетные проекты, по которым работа будет ускорена или активизирована. Средства на эти проекты будут выделяться из фондов Министерства обороны в соответствии с федеральным законом о производстве в интересах обороны. По данным телеканала CNBC, положения этого закона еще в 2022 году использовал тогдашний президент США Джо Байден.

В 2023 году США импортировали 46% всей потребляемой ими меди и 91% карбоната калия, необходимого для производства удобрений. Кроме того, в 2023 году США импортировали из-за границы 99% уранового концентрата, используемого в реакторах АЭС. «Наша национальная и экономическая безопасность находится под угрозой минерального производства во враждебных иностранных державах,— отметил господин Трамп в своем указе.— Мы просто обязаны срочно принять меры, которые помогут нам максимально повысить отечественное производство минералов».

Евгений Хвостик