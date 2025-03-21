«Диксон Юн показывает крайне игривую коллекцию»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о единственном стенде, посвященном ювелирному искусству, гонконгской галереи Literati Artspace.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка Art Central, 2023 год.

Фото: @yewnofficial Выставка Art Central, 2023 год.

Фото: @yewnofficial

25 марта для VIP-клиентов, а 26 марта для публики откроется выставка современного искусства Art Central в Гонконге. Она проходит параллельно с Art Basel, и вместе они образуют неделю искусства в Гонконге — ту, что привлекает кучу туристов, и ту, на которую ходят все интересующиеся искусством местные. Удивительно, но на двух выставках есть всего один стенд, посвященный современному ювелирному искусству. В принципе, это яркий показатель того, как обстоят дела в современном мире с пониманием того, что ювелирное искусство — это настоящий полноценный медиум, а не просто некое ремесло, которое стоит оценивать по стоимости металлов и камней.

Так вот, единственный стенд, допущенный устроителями, – это гонконгская галерея Literati Artspace. Основана она местным художником Диксоном Юном. И каждый год он выставляет здесь свои работы, создаваемые под маркой Yewn Heritage Jewellery, и работы братьев по разуму. Уже третий год на своем стенде он показывает работы художников компании с российскими корнями — Epic Jewellry. В этом году художники Epic покажут проект «Хронотоп», посвященный времени и пространству. Одна из главных коллекций на эту тему — «Нео-Деко», рассказывающая о том, каким был бы ар-деко, появись он не в 1925-м, а сейчас, в 2025-м.

Сам Диксон показывает крайне игривую коллекцию под названием Literati Garden 2. Основа экспозиции — знаменитые и самые узнаваемые квадратные кольца ювелира, украшенные фигурками животных, коллекция Floral Lattice. Кольца украшают змей-искуситель, лягушка у листа кувшинки, а еще парочки животных, которые занимаются любовью. В первой части коллекции, которая была представлена несколько лет назад, это были жуки-носороги и пары пчел, а сейчас искушению поддались новые представители фауны. Пусть тема и звучит как легкая, не надо забывать, что Юн — серьезный художник, работающий с традициями китайской истории, культуры и искусства. И каждая его работа — философское эссе на эту тему.

Анна Минакова