Суд оставил без изменений приговор Юрию Чекину за убийство прокурора ХМАО

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор экс-чиновнику Минфина Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Юрию Чекину за организацию убийства прокурора Югры в 2000 году, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Чекин

Фото: пресс-служба судов ХМАО-Югры Юрий Чекин

Фото: пресс-служба судов ХМАО-Югры

В апелляции Чекин просил отменить приговор, однако судебная коллегия, изучив материалы уголовного дела и выслушав участников процесса, не нашла оснований для удовлетворения жалобы осужденного. Определение вступило в силу.

Напомним, суд ХМАО-Югры 3 июля 2024 года приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима Юрия Чекина за организацию убийства окружного прокурора Юрия Бедерина и двух предпринимателей. По версии СКР, мотивом убийства прокурора стала месть за возбуждение уголовного дела о мошенничестве. Два других убийства, по мнению следователей, фигурант заказал из-за конфликта с недвижимостью и карточного долга. Юрий Чекин с 2000 года находился в бегах и был задержан только в 2021 году. Вину он не признал.

Ирина Пичурина