Автомобилист выстрелил прохожему в ногу из пневматического пистолета в Мурино

Утром 20 марта в полицию поступило сообщение о ранении мужчины у дома 26 по Садовой улице в Мурино, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Позже правоохранителям поступила телефонограмма из больницы, куда с ранением левой голени доставили пострадавшего.

Вскоре выяснилось, что в 48-летнего жителя Мурино выстрелил из пневматического пистолета неизвестный, проезжавший мимо на автомобиле. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас полиция ведет розыск злоумышленника.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что обвиняемого в стрельбе по окнам лидера группы Otto Dix Михаэля Драу отправили в СИЗО. Экс-коллега лидера дарквейв-коллектива пробудет под стражей до 16 мая.

Андрей Маркелов