За призывы к терроризму и возбуждение ненависти осудят жителя Барнаула

Жителю Барнаула предъявлены обвинения в пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с 2022-го по 2023 год фигурант дела в соцсетях опубликовывал оправдывающие и пропагандирующие терроризм комментарии. При этом он заведомо знал, что с размещенной им в открытом доступе информацией ознакомится широкий круг лиц. Кроме того, он оставил комментарий под видео, в котором выразил «негативную оценку лиц, объединенных на основании их принадлежности к сотрудникам правоохранительных органов».

Уточняется, что ранее жителя Алтая уже привлекали к административной ответственности за возбуждение ненависти и вражды.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце февраля этого года 40-летний житель Абакана стал фигурантом уголовного дела о пропаганде терроризма. По данным следствия, в 2024 году через сообщество Telegram он занимался продвижением комментариев с призывами к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей.

Александра Стрелкова