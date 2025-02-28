Жителя Хакасии заподозрили в пропаганде терроризма в соцсетях

40-летний житель Абакана стал фигурантом уголовного дела о пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Хакасия. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

По данным следствия, подозреваемый разделял враждебное отношение к проведению РФ спецоперации на Украине. В 2024 году через сообщество мессенджера Telegram он занимался продвижением комментариев с призывами к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей.

Как сообщалось ранее, в Хакасии за подготовку теракта на объектах Минобороны РФ осудили выходца из Украины, получившего российский паспорт. Ему дали шесть лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима.

Илья Николаев