Мост в Новосибирске отремонтируют за 605,6 млн рублей

Автомобильный Димитровский мост через Обь в Новосибирске отремонтируют за 605,6 млн руб. Это следует из протокола подведения итогов тендера, размещенного на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Название компании в протоколе не указывается. Согласно документу, заявка победителя была единственной. Предложенная в ней цена соответствовала начальной.

«Предстоит замена покрытия на дороге и тротуарах, ремонт плит пролетных строений, монтаж новых ограждений и системы водоотвода, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки»,— сообщил глава Новосибирска Максим Кудрявцев. По его данным, контракт с подрядчиком будет подписан в апреле.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2024 года мэрия из-за невыполнения условий расторгла контракт с ООО «СК Дороги Сибири», ремонтировавшем Димитровский мост за 607 млн руб.

Валерий Лавский