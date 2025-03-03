Власти не нашли подрядчика на ремонт Димитровского моста в Новосибирске

Аукцион по поиску подрядчика для ремонта Димитровского моста в Новосибирске не состоялся из-за отсутствия заявок. Стоимость контракта составила 484,7 млн руб., указывается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», тендер был объявлен в начале декабря 2025 года. Протяженность участка ремонта составляет 703 м. Завершить работы на правобережной части моста планировалось до 20 октября 2025 года, на левом берегу — до 20 октября 2026 года. Предельный срок окончания всех работ на объекте — 1 июня 2027-го.

В сентябре прошлого года мэрия Новосибирска расторгла контракт с ООО «СК Дороги Сибири», выполнявшем ремонт Димитровского моста. Стоимость работ составляла 607 млн руб., они должны были завершиться в 2025 году.

Александра Стрелкова