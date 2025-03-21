Суд оставил в СИЗО жительницу Миасса, обвиняемую в отравлении сына наркотиками

Жительница Миасса, обвиняемая в убийстве двухлетнего сына путем отравления наркотиками, пыталась выйти из-под стражи. Челябинский областной суд не удовлетворил жалобу ее адвоката об отмене меры пресечения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Защитник обвиняемой просил апелляционную инстанцию изменить меру пресечения на домашний арест, указав, что преступление было совершено по неосторожности. Также адвокат просил суд учесть наличие у подзащитной других детей.

Однако областной суд с учетом позиции прокуратуры оставил меру пресечения без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 7 марта Миасский городской суд заключил под стражу 31-летнюю местную жительницу, обвиняемую по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По версии следствия, горожанка «с целью успокоения двухлетнего сына и избавления себя от периодических криков», систематически с помощью шприца вводила ему наркотические средства, в результате мальчик скончался 22 января от отравления смесью на основе метадона.