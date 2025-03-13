Жительницу Миасса обвиняют в отравлении двухлетнего сына наркотиками

Следственным отделом по Миассу управления СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи считают, что она отравила двухлетнего сына наркотиками. Мать заключена под стражу, сообщает пресс-служба СКР по региону.

По версии следствия, горожанка, проживающая в доме на улице Ремесленной, неоднократно вводила сыну с помощью шприца наркотические средства, чтобы он не плакал и не кричал. Тело мальчика обнаружили 22 января. Судмедэкспертиза показала, что ребенок погиб из-за отравления наркотиками. Мать допросили, следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие случившемуся.

В семье воспитываются еще трое детей. Условия проживания и воспитания малолетних, а также работу органов опеки следователи оценят во время проверки. Ее проведут в рамках возбужденного уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Виталина Ярховска