ЛДПР предложила выдавать жилье многодетным семьям погибших военных вне очереди

Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, согласно которому семьи погибших бойцов и инвалидов войны, в том числе бойцов спецоперации, предлагается обеспечивать жильем во внеочередном порядке. Поправки к федеральному закону «О ветеранах» опубликованы на сайте нижней палаты сегодня, 21 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции ЛДПР в ГД России Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Руководитель фракции ЛДПР в ГД России Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сейчас семьи погибших или раненых военных, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учет до 1 января 2005 года, могут получить жилье в порядке очередности. Такая очередь «продвигается крайне медленно, в связи с чем многодетные семьи могут ожидать улучшения жилищных условий более 15 лет», указано в пояснительной записке. Это условие относит многодетные семьи, которые потеряли кормильца-военного, к «наиболее социально уязвимой категории населения».

В случае принятия законопроект позволит таким семьям получать жилье вне очереди независимо от даты постановки на учет. Подобная мера сочетает «социальную справедливость, экономическую целесообразность и моральную ответственность государства», уверены авторы.

19 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим и сотрудникам силовых структур, участвовавшим в боях в Курской области и других приграничных регионах РФ.

Подробнее — в материале «Добровольцев попросили подождать».

Божена Иванова